W nepalskiej prowincji Lumbini wpływy z towarów zajętych w sprawach dotyczących uchylania się od opłat celnych wzrosły z 368,2 mln rupii w roku fiskalnym 2024–25 do 575,5 mln rupii w 2025–26. To wzrost o 56,3% — informuje Kathmandu Post.

Według organów ścigania przez południowe przejścia graniczne z Indiami nadal wwozi się do Nepalu cukier, nawozy, odzież, telefony komórkowe, leki, drób i narkotyki bez uiszczenia należnych opłat celnych. Duże ładunki w ciężarówkach i kontenerach stały się łatwiejsze do przechwycenia, jednak małe partie przewożone w ciągu dnia pozostają trudne do kontrolowania.

Małe partie i magazyny

Według funkcjonariuszy organy zaangażowane w nielegalne przemieszczanie towarów przewożą je w niewielkich ilościach, przechowują w magazynach, a następnie rozprowadzają na rynkach. W dystrykcie Parsa w przewóz małych partii zaangażowanych jest około 500 osób, w tym kobiety i dzieci, powiedział superintendent Policji Zbrojnej Mohan Singh Chhetri. Towary następnie trafiają na rynki wokół Birgundżu oraz do sąsiedniego dystryktu Bara.

W Rautahat przewoźnicy otrzymują od 2 do 3 rupii za każdy kilogram przewiezionego cukru, według lokalnego handlarza. Różnica cen stwarza zachętę do takiego obrotu: cukier w Indiach kosztuje około 64 rupii indyjskich za kilogram, a odzież i telefony komórkowe są tam tańsze, według szacunków handlarzy.

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Zajęcia towarów

Policja w różnych dystryktach zajmowała partie elektroniki, odzieży, leków, nawozów i wyrobów jubilerskich. W Sarawal w dystrykcie Nawalparasi Zachodnie funkcjonariusze przechwycili wartą ponad 10 mln rupii partię elektroniki mobilnej i akcesoriów, wwiezioną bez uiszczenia opłat celnych. Obejmowała ona 930 telefonów komórkowych, słuchawki AirPods i szkła ochronne na ekrany.

W prowincji Madhesh wartość zajętej odzieży i towarów modowych w roku fiskalnym 2023–24 wyniosła 865,71 mln rupii. W 2025–26 wskaźnik ten spadł do 102,1 mln rupii, podczas gdy wartość zajętych pojazdów i części zamiennych osiągnęła 750,8 mln rupii.

Przedstawiciele legalnego biznesu podkreślają, że nieopodatkowane towary są sprzedawane taniej, co tworzy nierówne warunki dla handlowców płacących cła i podatki. Thakur Kumar Shrestha, prezes prowincjonalnego oddziału Federacji Nepalskich Izb Handlowo-Przemysłowych, uważa, że obniżenie stawek celnych mogłoby pomóc ograniczyć nielegalny handel.

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