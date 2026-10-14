Rodziny Chada Josepha i Rishiego Samaru z Trynidadu i Tobago wezwały Stany Zjednoczone do pociągnięcia ich do odpowiedzialności w rocznicę zaginięcia mężczyzn. Krewni twierdzą, że obaj zginęli 14 października 2025 roku podczas amerykańskiego uderzenia na jednostkę płynącą z Wenezueli do Trynidadu i Tobago.

Jak podaje Al Jazeera, kolejne cztery osoby zginęły w wyniku uderzenia rakietowego w tę jednostkę. Według rodzin Joseph i Samaru pracowali w Wenezueli, aby utrzymać swoje rodziny. Dwa dni przed powrotem na wyspy zadzwonili do bliskich, po czym kontakt z nimi się urwał.

Pozew w sądzie federalnym

W styczniu rodziny złożyły pozew o bezprawne spowodowanie śmierci do sądu federalnego w Bostonie w stanie Massachusetts. Reprezentują je Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich (ACLU) oraz Centrum Praw Konstytucyjnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powodowie podkreślają, że Joseph i Samaru byli rybakami oraz pracownikami rolnymi, a nie osobami zaangażowanymi w handel narkotykami. Rodziny domagają się odpowiedzi dotyczących okoliczności uderzenia oraz odpowiedzialności za śmierć mężczyzn.

Kampania uderzeń na jednostki pływające

Od września 2025 roku amerykańskie wojsko atakuje małe jednostki pływające na Morzu Karaibskim i we wschodniej części Oceanu Spokojnego, twierdząc, że przewożą one tak zwanych narkoterrorystów. Według publikacji w wyniku tej kampanii zginęło co najmniej 239 osób.

Krytycy nazywają te uderzenia nielegalnymi pozasądowymi egzekucjami. Według Al Jazeera rząd USA przedstawił niewiele dowodów na poparcie twierdzeń, że pasażerowie zaatakowanych łodzi zajmowali się handlem narkotykami, i nie zidentyfikował publicznie zabitych. Eksperci prawa zauważali, że nawet domniemany udział ludzi w działalności przestępczej zasadniczo nie czyni użycia siły wojskowej do celów egzekwowania prawa legalnym w świetle prawa międzynarodowego.

Czytaj nas na