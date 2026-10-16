W Stanach Zjednoczonych dziewięciu byłych agentów Federalnego Biura Śledczego złożyło pozew przeciwko Departamentowi Sprawiedliwości, twierdząc, że zostali zwolnieni z powodu pracy przy śledztwie dotyczącym tajnych dokumentów znalezionych w posiadłości Mar-a-Lago prezydenta Donalda Trumpa. Informuje o tym The Hill.

Twierdzenia powodów

W pozwie stwierdzono, że zwolnienia nastąpiły w ciągu dwóch dni bez wewnętrznego dochodzenia ani postępowania dyscyplinarnego. Według byłych agentów nie otrzymali oni zawiadomienia, możliwości przedstawienia swojego stanowiska ani zaskarżenia decyzji.

Powodowie twierdzą, że dyrektor FBI Kash Patel uzasadnił decyzje kadrowe wyłącznie odwołaniem do artykułu II Konstytucji USA, który ustanawia urząd prezydenta. Ich prawnicy nazwali takie uzasadnienie pretekstem do politycznie motywowanych i bezprawnych zwolnień oraz oświadczyli, że praca przy śledztwie dotyczącym Trumpa była jedynym powodem tych decyzji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kto złożył pozew

Pozew złożono w imieniu Jennifer Bacon, Zacha Feldmana, Gilberta Granadosa, Katherine Herrery, Harrisona Kaufmana, Jeremy’ego Lintona, Erin Matanic, Danielle Ray i Rachel Vaccaro. W dokumencie wskazano, że wszyscy oni pracowali przy sprawie dokumentów w Mar-a-Lago, a także byli zaangażowani w inne głośne śledztwa, w tym dotyczące zamachu bombowego podczas maratonu w Bostonie oraz zamachu na Trumpa w hrabstwie Butler w Pensylwanii.

Sprawa dokumentów

Po przeszukaniu posiadłości Trumpa na Florydzie znaleziono tam ponad 300 tajnych dokumentów. W tej sprawie Trumpowi postawiono zarzuty bezprawnego przechowywania dokumentów na podstawie ustawy o szpiegostwie oraz utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Prokuratorzy twierdzili, że nakazywał on przenosić dokumenty po posiadłości, aby ukryć je przed władzami i własnym prawnikiem.

Czytaj nas na