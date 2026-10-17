Senator Flávio Bolsonaro oświadczył, że w przypadku zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Brazylii zlikwiduje co najmniej 10 z 39 federalnych ministerstw. Jak informuje The Rio Times, powiedział to 16 października w wywiadzie dla stacji TV Globo.

Według Bolsonaro dąży on również do zrównoważenia finansów publicznych bez szkodzenia ludziom, którzy najbardziej potrzebują pomocy państwa. Kandydat nie sprecyzował, które dokładnie ministerstwa mogą zostać zlikwidowane ani jakie będą oszczędności.

Płaca minimalna i emerytury

Bolsonaro obiecał utrzymać politykę podnoszenia płacy minimalnej w tempie wyższym niż inflacja. Oświadczył również, że nie oddzieli emerytur od wysokości płacy minimalnej.

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Ponadto kandydat powiedział, że nie zamierza zmieniać Konstytucji w celu zniesienia minimalnych poziomów wydatków publicznych na ochronę zdrowia i edukację.

Stanowisko w sprawie tygodnia pracy

Bolsonaro oświadczył, że nie uchyli zniesienia systemu pracy 6×1, w którym wielu pracowników pracuje sześć dni i ma jeden dzień wolny. Brazylijski Kongres ogłosił odpowiednią poprawkę konstytucyjną 16 października.

Według publikacji senator wcześniej sprzeciwiał się tej poprawce, lecz 14 października zdalnie zagłosował za nią. W drugiej turze wyborów prezydenckich 25 października ma zmierzyć się z urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą.

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