Premier Włoch Giorgia Meloni w poniedziałek prowadzi spotkanie z szefami służb bezpieczeństwa po dwóch dniach zamieszek w Mediolanie. Szkody wyrządzone podczas zamieszek szacowane są na ponad 500 mln euro, podaje ANSA English.

Grabieże i starcia z policją

Zamieszki rozpoczęły się w sobotę podczas demonstracji związanej z kryzysem kosztów życia i trwały w niedzielę. Grupy młodych ludzi, z których wielu miało kaptury i czarne ubrania, gromadziły się w pobliżu sklepów i supermarketów, rozbijały witryny, rabowały placówki handlowe i szybko się rozchodziły.

Uczestnicy zamieszek starli się również z policją, rzucając w funkcjonariuszy kamieniami, butelkami i racami. Zatrzymano ponad 200 osób, z których 80% stanowili nieletni. ANSA zauważa, że wydarzenia przypominały przemoc, do której dochodzi we Francji.

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Reakcja rządu i spór polityczny

Do zamieszek doszło po piątkowych antyrządowych protestach uczniów szkół średnich, którym w kilku włoskich miastach towarzyszyły incydenty. Meloni obiecała, że jej rząd zastosuje nowe narzędzia, aby powstrzymać ludzi siejących chaos.

Partia Liga wicepremiera i ministra transportu Matteo Salviniego wzywa do rozszerzenia na nieletnich środków prewencyjnego zatrzymywania znanych sprawców zakłóceń porządku przed potencjalnie problematycznymi wydarzeniami. Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi oskarżył burmistrza Mediolanu Giuseppe Salę o lewicowe poglądy po tym, jak ten stwierdził, że policji było za mało, aby zapobiec zamieszkom.

Partie koalicji rządzącej zarzuciły również opozycji, że nie potępiła przemocy wystarczająco stanowczo. Liderka Partii Demokratycznej Elly Schlein odpowiedziała, że jej formacja polityczna zawsze potępiała przemoc, i oświadczyła, że rząd nie powinien wykorzystywać tych wydarzeń do zagłuszania głosów tysięcy ludzi, którzy pokojowo protestują w całym kraju, ponieważ nie są w stanie zarobić na życie.

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