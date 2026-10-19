Na Łotwie polscy strażnicy graniczni będą od 19 października do 1 listopada pomagać Łotewskiej Państwowej Straży Granicznej w prowadzeniu obserwacji łotewsko-białoruskiej granicy państwowej. Poinformował o tym LSM English, powołując się na oświadczenie Łotewskiej Państwowej Straży Granicznej.

Wsparcie teoretyczne i praktyczne

Polscy strażnicy graniczni będą udzielać łotewskim kolegom wsparcia teoretycznego i praktycznego w zakresie obserwacji granicy.

Będą również dzielić się doświadczeniem zawodowym i wiedzą.

Łotewska Państwowa Straż Graniczna zaznaczyła, że współpraca będzie sprzyjać wymianie doświadczeń między służbami granicznymi obu państw oraz wzmocnieniu współdziałania podczas realizacji zadań związanych z obserwacją granicy.

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Umowa o współpracy

Zaangażowanie polskich specjalistów odbywa się na podstawie umowy o współpracy transgranicznej między Łotewską Państwową Strażą Graniczną a Strażą Graniczną Polski.

Strony podpisały umowę 2 października tego roku.

W tym roku, w ramach współpracy dwustronnej, łotewskim strażnikom granicznym pomagali również przedstawiciele służb granicznych Finlandii, Estonii i Litwy.

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