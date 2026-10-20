Ludowy Bank Chin planuje stworzyć mechanizm wsparcia płynności dla niebankowych instytucji finansowych w przypadku masowego wycofywania środków. Poinformował o tym prezes banku centralnego Pan Gongsheng podczas otwarcia dorocznej konferencji Financial Street Forum 2026 w Pekinie, podaje ECNS.

Nowy instrument regulacji makroostrożnościowej ma zostać wprowadzony w celu stabilizacji rynku obligacji. Może zostać uruchomiony pod pewnymi warunkami, gdy zarządzający aktywami staną w obliczu znacznego niedoboru płynności, a na rynku obligacji pojawi się negatywny cykl umorzeń i wymuszonych sprzedaży. Z mechanizmu będą mogły korzystać bankowe spółki zależne zarządzające aktywami, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, a także ich banki macierzyste lub spółki obrotu papierami wartościowymi.

Działania dla rynku kapitałowego

Przewodniczący Chińskiej Komisji Regulacji Papierów Wartościowych Wu Qing oświadczył, że stabilność rynku kapitałowego pozostaje priorytetem w obliczu wzajemnie powiązanej zmienności światowych rynków akcji, obligacji i walut. Regulator zamierza udoskonalić mechanizmy długoterminowej oceny wyników inwestorów instytucjonalnych, rozszerzyć kanały napływu średnio- i długoterminowego kapitału oraz pogłębić reformę funduszy inwestycyjnych.

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W poniedziałek regulator zatwierdził rejestrację pierwszej w kraju grupy 18 aktywnie zarządzanych funduszy giełdowych. Spółkom, których akcje są notowane na giełdzie, będzie zalecane aktywniejsze skupowanie własnych akcji, a dużym akcjonariuszom — zwiększenie ich zakupów. Wu Qing wezwał także do zwiększonej czujności wobec zagranicznych produktów lewarowanych powiązanych z poszczególnymi akcjami klasy A.

Otwarcie sektora finansowego

Bank centralny planuje również rozszerzyć dostęp do stałego mechanizmu kredytowego na wszystkie krajowe instytucje depozytowe, w tym zagraniczne banki zarejestrowane w Chinach. Instrument ten zapewnia zabezpieczone finansowanie na tymczasowe potrzeby płynnościowe.

Ponadto Ludowy Bank Chin przygotowuje projekt pilotażowy, który pozwoli zagranicznym instytucjom finansowym uczestniczyć w handlu juanem na krajowym międzybankowym rynku walutowym. Dostęp do mechanizmu transakcji repo w juanach ma zostać rozszerzony dla banków z kapitałem zagranicznym, które prowadzą rozliczenia w chińskiej walucie. Szef Państwowej Administracji Dewizowej Zhu Hexin zapowiedział również pakiet reform walutowych mających uprościć inwestycje transgraniczne i finansowanie przedsiębiorstw.

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