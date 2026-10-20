Центробанк Китаю планує створити механізм підтримки ліквідності для небанків — ECNS

Народний банк Китаю планує створити механізм підтримки ліквідності для небанківських фінансових установ у разі масштабного вилучення коштів. Про це на відкритті щорічної конференції Financial Street Forum 2026 у Пекіні заявив голова центробанку Пань Гуншен, повідомляє ECNS.

Новий інструмент макропруденційного регулювання планують запровадити для стабілізації ринку облігацій. Його можуть активувати за певних умов, коли керуючі активами зіткнуться з масштабним дефіцитом ліквідності, а на ринку облігацій виникне негативний цикл погашень і вимушених продажів. Скористатися механізмом зможуть дочірні структури банків з управління активами, керуючі взаємними фондами, а також їхні материнські банки або компанії з торгівлі цінними паперами.

Заходи для ринку капіталу

Голова Комісії з регулювання цінних паперів Китаю У Цін заявив, що стабільність ринку капіталу залишається пріоритетом на тлі взаємопов'язаної волатильності світових ринків акцій, облігацій і валют. Регулятор має намір удосконалити механізми довгострокового оцінювання результатів інституційних інвесторів, розширити канали надходження середньо- та довгострокового капіталу й поглибити реформу взаємних фондів.

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У понеділок регулятор схвалив реєстрацію першої в країні групи з 18 активно керованих біржових фондів. Компаніям, чиї акції котируються на біржі, рекомендуватимуть активніше викуповувати власні акції, а великим акціонерам — збільшувати їх придбання. У Цін також закликав посилити пильність щодо закордонних продуктів із кредитним плечем, пов'язаних з окремими акціями класу A.

Відкриття фінансового сектору

Центробанк також планує поширити доступ до постійного кредитного механізму на всі внутрішні депозитні установи, зокрема зареєстровані в Китаї іноземні банки. Цей інструмент надає забезпечене фінансування для тимчасових потреб у ліквідності.

Крім того, Народний банк Китаю готує пілотний проєкт, який дозволить закордонним фінансовим установам брати участь у торгівлі юанем на міжбанківському валютному ринку країни. Доступ до механізму операцій репо в юанях планують розширити для банків з іноземним капіталом, які здійснюють розрахунки в китайській валюті. Голова Державного управління валютного контролю Чжу Хесін також заявив про пакет валютних реформ для спрощення транскордонних інвестицій і фінансування підприємств.

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