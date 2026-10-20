中国人民银行计划在发生大规模资金撤出时，为非银行金融机构建立流动性支持机制。中国人民银行行长潘功胜在北京举行的2026年金融街论坛年会开幕式上表示，ECNS报道。

这项新的宏观审慎监管工具计划推出，以稳定债券市场。在特定条件下，当资产管理机构面临大规模流动性短缺，且债券市场出现赎回和被迫抛售的负面循环时，该机制可能被启动。银行旗下资产管理子公司、共同基金管理人，以及其母银行或证券交易公司均可使用该机制。

资本市场措施

中国证券监督管理委员会主席吴清表示，在全球股票、债券和货币市场相互关联的波动背景下，资本市场稳定仍是优先事项。监管机构拟完善对机构投资者业绩的长期评估机制，拓宽中长期资本流入渠道，并深化共同基金改革。

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周一，监管机构批准注册国内首批18只主动管理型交易所交易基金。将建议上市公司更积极地回购自身股份，并建议大股东增加购入。吴清还呼吁加强对与个别A股相关的境外杠杆产品的警惕。

金融部门开放

央行还计划将常备借贷便利的准入范围扩大至所有境内吸收存款机构，包括在中国注册的外国银行。该工具为临时流动性需求提供有担保融资。

此外，中国人民银行正在筹备一项试点项目，允许境外金融机构参与中国银行间外汇市场的人民币交易。计划将人民币回购操作机制的准入扩大至以人民币进行结算的外资银行。国家外汇管理局局长朱鹤新还表示，将推出一揽子外汇改革措施，以简化跨境投资和企业融资。

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