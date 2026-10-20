Народный банк Китая планирует создать механизм поддержки ликвидности для небанковских финансовых учреждений в случае масштабного изъятия средств. Об этом на открытии ежегодной конференции Financial Street Forum 2026 в Пекине заявил глава центробанка Пань Гуншэн, сообщает ECNS.

Новый инструмент макропруденциального регулирования планируется внедрить для стабилизации рынка облигаций. Его могут активировать при определенных условиях, когда управляющие активами столкнутся с масштабным дефицитом ликвидности, а на рынке облигаций возникнет негативный цикл погашений и вынужденных продаж. Воспользоваться механизмом смогут дочерние структуры банков по управлению активами, управляющие взаимными фондами, а также их материнские банки или компании по торговле ценными бумагами.

Меры для рынка капитала

Глава Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая У Цин заявил, что стабильность рынка капитала остается приоритетом на фоне взаимосвязанной волатильности мировых рынков акций, облигаций и валют. Регулятор намерен усовершенствовать механизмы долгосрочной оценки результатов институциональных инвесторов, расширить каналы поступления средне- и долгосрочного капитала и углубить реформу взаимных фондов.

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В понедельник регулятор одобрил регистрацию первой в стране группы из 18 активно управляемых биржевых фондов. Компаниям, чьи акции котируются на бирже, будут рекомендовать активнее выкупать собственные акции, а крупным акционерам — увеличивать их приобретение. У Цин также призвал усилить бдительность в отношении зарубежных продуктов с кредитным плечом, связанных с отдельными акциями класса A.

Открытие финансового сектора

Центробанк также планирует распространить доступ к постоянному кредитному механизму на все внутренние депозитные учреждения, включая зарегистрированные в Китае иностранные банки. Этот инструмент предоставляет обеспеченное финансирование для временных потребностей в ликвидности.

Кроме того, Народный банк Китая готовит пилотный проект, который позволит зарубежным финансовым учреждениям участвовать в торговле юанем на межбанковском валютном рынке страны. Доступ к механизму операций репо в юанях планируется расширить для банков с иностранным капиталом, осуществляющих расчеты в китайской валюте. Глава Государственного управления валютного контроля Чжу Хэсин также заявил о пакете валютных реформ для упрощения трансграничных инвестиций и финансирования предприятий.

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