Во Франции сотни людей предстали перед судом в ускоренном порядке по делам о разграблении городских центров. Об этом сообщает France 24 в видеорепортаже, опубликованном 20 октября 2026 года.

Более 2 тысяч человек под стражей полиции

По данным France 24, с 17 октября во Франции более 2 тысяч человек были помещены под стражу полиции. Почти 70% из них являются совершеннолетними. Это число включает людей, в отношении которых полиция применила такую меру с начала указанного периода.

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Ход судебных процессов

Судебные процессы по этим делам уже начались. Как отмечает France 24, их ход позволяет выяснить профили людей, представших перед судом, действия, ставшие предметом рассмотрения, доказательства по делам и возможные наказания.

В материале также говорится, что судебные слушания помогают понять, кем являются фигуранты производств, какие именно действия рассматривают суды и на чем основываются доказательства. Репортаж продолжительностью 2 минуты 9 секунд подготовил журналист Делано Д'Соуза.

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