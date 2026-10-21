В Лиссабоне, Порту и других городах Португалии тысячи людей во вторник вечером вышли на акции за доступное жилье. Протесты прошли через несколько часов после того, как полиция демонтировала палаточные лагеря активистов и в общей сложности задержала 55 человек, сообщает Deutsche Welle.

Организаторы заявили, что в каждом из двух главных мест протестов — Лиссабоне и Порту — собрались более тысячи участников. Полиция оценок численности не предоставила. На центральной площади Росиу в Лиссабоне демонстранты голосованием решили снова установить палаточный лагерь в среду.

Операции полиции в Лиссабоне и Порту

Скоординированные полицейские операции начались во вторник незадолго до 6:00, после того как участников предупредили о незаконности лагерей. Активисты находились на площади Росиу с субботы и установили около 200 палаток. В Порту протестующие разбили лагерь на площади Дом-Жуан I примерно на десять дней.

Во время операции правоохранители изъяли 228 сооружений для кемпинга. В Порту участники сами разобрали палатки после угрозы вмешательства полиции. В Лиссабоне протестующие образовали живую цепь, когда сотрудники освобождали площадь. Местные телеканалы показали кадры столкновений, произошедших позднее.

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Представительница лиссабонского лагеря Карла Валадау назвала действия полиции «очень агрессивными». В то же время суперинтендант полиции общественной безопасности Сержиу Соареш заявил, что выселение было спокойным, соразмерным и надлежащим и прошло без полицейской атаки. Все 55 задержанных позднее были освобождены; они должны явиться в суд в Лиссабоне в среду.

Требования протестующих

Участники акций выступают против углубления жилищного кризиса, из-за которого покупка или аренда жилья становятся все менее доступными. Согласно материалу, цены на недвижимость в Португалии с 2017 года выросли более чем вдвое, а арендная плата по новым договорам за этот период почти удвоилась.

Демонстранты обвиняют правоцентристское правительство в неспособности решить проблему. Они требуют отозвать законопроект, который должен упростить выселения и отменить ограничения арендной платы по новым договорам. Документ уже прошел первое чтение в парламенте.

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