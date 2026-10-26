Лидер Сербской прогрессивной партии (SNS) Александар Вучич заявил, что его политическая сила проиграла парламентские выборы в Сербии. После его заявления на площади Славия в Белграде собрались большие толпы сторонников студенческого списка, сообщает The Rio Times.

Вучич заявил в штаб-квартире партии, что окончательных результатов пока нет, однако данные выборки указывают на поражение. SNS, которую возглавляет Вучич, находилась у власти в течение 14 лет.

Предварительные подсчеты

Согласно прогнозу социологической компании Ipsos и сербской организации по мониторингу выборов CeSID, составленному на основе 56% выборки, студенческий список может получить 52% голосов. Список Александар Вучич — Объединенная Сербия, согласно этим данным, набирает 39,3%.

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Такое распределение голосов может дать студенческому списку около 139 мандатов, а списку Вучича — примерно 104 места в 250-местной Народной скупщине Сербии. Это лишь прогнозные данные, а не официальные результаты голосования.

Празднования в Белграде

Площадь Славия, крупная транспортная развязка в центральной части Белграда, заполнилась людьми вечером 25 октября. Некоторые участники празднований танцевали коло — традиционный сербский хоровод. Празднования также проходили в других городах страны.

В Пионерском парке возле городской ассамблеи Белграда начали разбирать палаточный городок, который обустроили сторонники Прогрессивной партии. Одна из палаток загорелась, но огонь потушили. Республиканская избирательная комиссия Сербии имеет до 96 часов после закрытия избирательных участков для объявления официального результата.

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