Власти Черногории начали процедуру оформления запрета на въезд для российского миллиардера Константина Струкова, который находится под международными санкциями.

По их данным, бизнесмена задержали в аэропорту Тивата, когда он пытался вылететь в Сербию. Струков дал показания сотрудникам пограничной полиции, после чего покинул страну. Решение о запрете на въезд ему должны выслать по домашнему адресу.

Струков является бывшим владельцем золотодобывающей компании «Юг-Уралзолото» (ЮГК), которую летом 2025 года национализировали по иску Генеральной прокуратуры РФ. Сам бизнесмен находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии и других стран.

В Черногории Струкову принадлежит большой земельный участок на побережье. В 2018 году его указывали в документах муниципалитета Герцег-Нови как руководителя проекта туристического комплекса в бухте Добра Лука на полуострове Луштица. Центральным объектом должен был стать пятизвездочный отель. Бизнесмен приобрел землю у компании Navigator Finance за 5,4 млн евро вместе с правами на уже подготовленную строительную документацию. В то же время, по информации издания, проект отеля мог быть формальным поводом для создания роскошной частной резиденции.

С 2000 по 2025 год Струков был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а девять лет занимал должность вице-спикера. В 2021 году он возглавил рейтинг самых богатых российских государственных служащих по версии Forbes. Его доход за 2020 год превысил 8,6 млрд рублей.

Российская Генпрокуратура утверждала, что Струков совмещал предпринимательскую деятельность с государственной службой, используя служебное положение для получения коммерческой выгоды, а также вывел за границу более 163 млрд рублей. Сам бизнесмен называл эти обвинения абсурдными.

В июне 2026 года национализированную ЮГК продали компании «БТС-Мост Холдинг» за 93,16 млрд рублей при начальной цене 162,02 млрд рублей. Новым владельцем стал бизнесмен Руслан Байсаров, которого связывают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Финляндия готовит запрет на въезд российских спортсменов — Anadolu Agency.

Франция поддержала запрет на въезд в ЕС для российских оккупантов.

ЕС вновь обсуждает запрет на въезд российским экс-комбатантам.