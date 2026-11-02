Черногория готовит запрет на въезд российскому миллиардеру Струкову
Власти Черногории начали процедуру оформления запрета на въезд для российского миллиардера Константина Струкова, который находится под международными санкциями.
По их данным, бизнесмена задержали в аэропорту Тивата, когда он пытался вылететь в Сербию. Струков дал показания сотрудникам пограничной полиции, после чего покинул страну. Решение о запрете на въезд ему должны выслать по домашнему адресу.
Струков является бывшим владельцем золотодобывающей компании «Юг-Уралзолото» (ЮГК), которую летом 2025 года национализировали по иску Генеральной прокуратуры РФ. Сам бизнесмен находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии и других стран.
В Черногории Струкову принадлежит большой земельный участок на побережье. В 2018 году его указывали в документах муниципалитета Герцег-Нови как руководителя проекта туристического комплекса в бухте Добра Лука на полуострове Луштица. Центральным объектом должен был стать пятизвездочный отель. Бизнесмен приобрел землю у компании Navigator Finance за 5,4 млн евро вместе с правами на уже подготовленную строительную документацию. В то же время, по информации издания, проект отеля мог быть формальным поводом для создания роскошной частной резиденции.
С 2000 по 2025 год Струков был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а девять лет занимал должность вице-спикера. В 2021 году он возглавил рейтинг самых богатых российских государственных служащих по версии Forbes. Его доход за 2020 год превысил 8,6 млрд рублей.
Российская Генпрокуратура утверждала, что Струков совмещал предпринимательскую деятельность с государственной службой, используя служебное положение для получения коммерческой выгоды, а также вывел за границу более 163 млрд рублей. Сам бизнесмен называл эти обвинения абсурдными.
В июне 2026 года национализированную ЮГК продали компании «БТС-Мост Холдинг» за 93,16 млрд рублей при начальной цене 162,02 млрд рублей. Новым владельцем стал бизнесмен Руслан Байсаров, которого связывают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
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