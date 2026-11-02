黑山正准备对俄罗斯亿万富翁斯特鲁科夫实施入境禁令

黑山当局已启动对受国际制裁的俄罗斯亿万富翁康斯坦丁·斯特鲁科夫实施入境禁令的程序。

据其消息称，该商人在蒂瓦塔机场试图飞往塞尔维亚时被拦下。斯特鲁科夫向边防警察作了陈述，随后离开了该国。禁止入境的决定将寄往他的家庭住址。

斯特鲁科夫曾是金矿开采公司“南乌拉尔黄金”（ЮГК）的所有者，该公司于2025年夏季根据俄罗斯联邦总检察院的起诉被国有化。 这位商人本人目前受到美国、欧盟、英国、瑞士等国的制裁。

在黑山，斯特鲁科夫拥有一块位于海岸线的大片土地。 2018年，赫尔采格-诺维市政府的文件中曾将其列为卢什蒂察半岛多布拉卢卡湾旅游综合体项目的负责人。该项目核心设施原计划为一家五星级酒店。 这位商人以540万欧元的价格从Navigator Finance公司购得该地块，并获得了已准备好的施工文件的权利。与此同时，据该媒体报道，酒店项目可能只是建造豪华私人住宅的幌子。

2000年至2025年间，斯特鲁科夫担任车里雅宾斯克州立法会议代表，并曾担任副议长长达九年。 2021年，他在《福布斯》评选的俄罗斯最富有的公职人员排行榜中位居榜首。其2020年的收入超过86亿卢布。

俄罗斯总检察长办公室指控斯特鲁科夫在担任公职期间兼营商业活动，利用职务之便谋取商业利益，并将超过1630亿卢布转移至海外。 这位商人本人则称这些指控荒谬。

2026年6月，被国有化的尤格克公司以931.6亿卢布的价格出售给“BTS-Most控股”公司，其起拍价为1620.2亿卢布。 新所有者是商人鲁斯兰·拜萨罗夫，他与车臣领导人拉姆赞·卡迪罗夫关系密切。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

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