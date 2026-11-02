Władze Czarnogóry wszczęły procedurę wydania zakazu wjazdu wobec rosyjskiego miliardera Konstantina Strukowa, wobec którego obowiązują międzynarodowe sankcje.

Według ich informacji biznesmen został zatrzymany na lotnisku w Tivacie, gdy próbował wylecieć do Serbii. Strukow złożył zeznania funkcjonariuszom straży granicznej, po czym opuścił kraj. Decyzja o zakazie wjazdu ma zostać mu przesłana na adres domowy.

Strukow jest byłym właścicielem spółki wydobywającej złoto „Pivdenuralzoloto” (YUGK), która latem 2025 roku została znacjonalizowana na wniosek Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej. Sam biznesmen objęty jest sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych krajów.

W Czarnogórze Strukow jest właścicielem dużej działki nadmorskiej. W 2018 roku figurował on w dokumentach gminy Herceg Novi jako kierownik projektu kompleksu turystycznego w zatoce Dobra Luka na półwyspie Luštica. Centralnym obiektem miał być pięciogwiazdkowy hotel. Biznesmen nabył grunt od spółki Navigator Finance za 5,4 mln euro wraz z prawami do już przygotowanej dokumentacji budowlanej. Jednocześnie, według informacji podanych przez wydawnictwo, projekt hotelu mógł być formalnym pretekstem do stworzenia luksusowej prywatnej rezydencji.

W latach 2000–2025 Strukow był deputowanym do Zgromadzenia Ustawodawczego obwodu czelabińskiego, a przez dziewięć lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W 2021 roku znalazł się na czele rankingu najbogatszych rosyjskich urzędników państwowych według magazynu „Forbes”. Jego dochód za rok 2020 przekroczył 8,6 mld rubli.

Rosyjska Prokuratura Generalna twierdziła, że Strukow łączył działalność gospodarczą ze służbą publiczną, wykorzystując swoje stanowisko do uzyskania korzyści komercyjnych, a także wyprowadził za granicę ponad 163 mld rubli. Sam biznesmen nazwał te zarzuty absurdalnymi.

W czerwcu 2026 roku znacjonalizowaną spółkę YUGK sprzedano firmie „BTS-Most Holding” za 93,16 mld rubli przy cenie wywoławczej wynoszącej 162,02 mld rubli. Nowym właścicielem został biznesmen Rusłan Baisarow, którego łączy się z przywódcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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