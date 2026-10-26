塞尔维亚前进党（SNS）领导人亚历山大·武契奇表示，他的政治力量在塞尔维亚议会选举中失利。据《The Rio Times》报道，在他发表声明后，大批学生名单的支持者聚集在贝尔格莱德的斯拉维亚广场。

武契奇在党总部表示，最终结果尚未公布，但抽样数据表明该党落败。由武契奇领导的SNS已执政14年。

初步统计

根据民调公司Ipsos和塞尔维亚选举监督组织CeSID基于56%样本作出的预测，学生名单可能获得52%的选票。数据显示，“亚历山大·武契奇—统一塞尔维亚”名单获得39.3%。

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这一得票分布可能使学生名单在塞尔维亚250席的国民议会中获得约139个席位，而武契奇的名单将获得约104个席位。这些仅为预测数据，并非官方投票结果。

贝尔格莱德的庆祝活动

10月25日晚，位于贝尔格莱德市中心的大型交通枢纽斯拉维亚广场挤满了人。一些庆祝活动参与者跳起了科洛舞——一种传统的塞尔维亚圆圈舞。该国其他城市也举行了庆祝活动。

在贝尔格莱德市议会附近的先锋公园，由前进党支持者搭建的帐篷营地开始被拆除。其中一顶帐篷起火，但火势已被扑灭。塞尔维亚共和国选举委员会在投票站关闭后最多有96小时公布官方结果。

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