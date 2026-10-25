На парламентских выборах в Сербии список «Объединенная Сербия», возглавляемый президентом Александаром Вучичем, получил 54,21% голосов по первым результатам подсчета. «Студенческий список», поддержанный студенческим антиправительственным протестным движением, набрал 36,85%.

По данным The Rio Times, Республиканская избирательная комиссия Сербии обработала результаты с 203 из 8392 избирательных участков. Это около 2,4% от их общего количества, поэтому показатели являются лишь ранним срезом и могут измениться по мере поступления данных.

Ранний подсчет

Два списка, лидирующие по итогам обработанных участков, вместе получили 91,06% голосов. На остальные 16 избирательных списков пришлось 8,94% голосов в подсчитанной части протоколов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Избиратели выбирали 250 депутатов Народной скупщины Сербии. Для прохождения в парламент список должен преодолеть 3-процентный барьер.

Явка избирателей

По состоянию на 18:00 по центральноевропейскому времени явка составила 64,89%, сообщала избирательная комиссия. В списках избирателей числилось около 6,45 млн человек.

Участки закрылись в 20:00 по центральноевропейскому времени 25 октября. Окончательные результаты голосования и распределение мандатов на момент публикации еще не были объявлены.

Читай нас в