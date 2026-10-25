W wyborach parlamentarnych w Serbii lista „Zjednoczona Serbia”, na czele której stoi prezydent Aleksandar Vučić, uzyskała 54,21% głosów według pierwszych wyników liczenia. „Lista Studencka”, wspierana przez studencki antyrządowy ruch protestacyjny, zdobyła 36,85%.

Według The Rio Times, Republikańska Komisja Wyborcza Serbii przetworzyła wyniki z 203 z 8392 lokali wyborczych. To około 2,4% ich łącznej liczby, dlatego dane są jedynie wczesnym obrazem sytuacji i mogą się zmienić wraz z napływem kolejnych danych.

Wczesne liczenie

Dwie listy prowadzące według wyników z przetworzonych lokali wyborczych otrzymały łącznie 91,06% głosów. Na pozostałych 16 list wyborczych przypadło 8,94% głosów w policzonej części protokołów.

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Wyborcy wybierali 250 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego Serbii. Aby wejść do parlamentu, lista musi przekroczyć 3-procentowy próg.

Frekwencja wyborcza

Według stanu na godz. 18:00 czasu środkowoeuropejskiego frekwencja wyniosła 64,89%, podała komisja wyborcza. Na listach wyborców znajdowało się około 6,45 mln osób.

Lokale wyborcze zamknięto o godz. 20:00 czasu środkowoeuropejskiego 25 października. Ostateczne wyniki głosowania i podział mandatów nie zostały jeszcze ogłoszone w chwili publikacji.

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