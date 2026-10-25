W Niemczech pożar zniszczył większość historycznego budynku Kehlsteinhaus, znanego jako Orle Gniazdo, w pobliżu Berchtesgaden w Alpach Bawarskich. Ogień wybuchł około godz. 21:15 czasu lokalnego 23 października. Policja w Berchtesgaden rozważa wersję celowego podpalenia, informuje Jerusalem Post.

Zatrzymano podejrzanego

Wkrótce po wybuchu pożaru ratownicy zauważyli w pobliżu miejsca zdarzenia podejrzaną osobę. Później funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzewanego o celowe podpalenie. Na wniosek prokuratury został doprowadzony przed sędziego śledczego, po czym tymczasowo umieszczono go w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.

Prokuratura i policja kryminalna nadal ustalają okoliczności incydentu oraz motyw podejrzanego. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. Jednocześnie śledczym nie udało się jeszcze bezpiecznie wejść do spalonego budynku.

Trudna operacja w górach

Na miejscu przez całą noc pracowało około 200 pracowników służb ratunkowych: strażacy z sześciu gmin, przedstawiciele powiatowej inspekcji przeciwpożarowej, Bawarskiego Czerwonego Krzyża, ratownicy górscy i policja. Gaszenie pożaru utrudniało położenie obiektu na otwartym górskim terenie oraz problemy z dostępem do niego.

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Teren wokół obiektu pozostaje zamknięty, wprowadzono tam również zakaz lotów dronami. Minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann oświadczył, że budynek prawdopodobnie zostanie odbudowany, ponieważ ruiny raczej nie zostaną tam pozostawione.

Zabytek historyczny

Kehlsteinhaus zbudowano w latach 1937–1938 na polecenie wysokiego rangą urzędnika nazistowskich Niemiec Martina Bormanna jako budynek recepcyjny dla przywódców nazistowskich i ich gości. Budynek znajduje się na wysokości około 1834 metrów. Przetrwał II wojnę światową, a od 1952 roku działał jako górska restauracja, później stając się atrakcją turystyczną z ekspozycją historyczną.

W czasie pożaru zniszczona została zwykła trasa dostępu do Orlego Gniazda. Obejmowała ona specjalny przejazd autobusem górską trasą przez pięć tuneli, przejście 124-metrowym tunelem oraz wjazd windą do budynku.

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