В Германии пожар уничтожил большую часть исторического здания Кельштайнхаус, известного как Орлиное гнездо, недалеко от Берхтесгадена в Баварских Альпах. Огонь вспыхнул около 21:15 по местному времени 23 октября. Полиция Берхтесгадена рассматривает версию умышленного поджога, сообщает Jerusalem Post.

Подозреваемого задержали

Вскоре после начала пожара спасатели заметили неподалеку от места происшествия подозрительного человека. Позднее правоохранители задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном поджоге. По просьбе прокуратуры его доставили к следственному судье, после чего временно поместили в закрытую психиатрическую больницу.

Прокуратура и криминальная полиция продолжают выяснять обстоятельства инцидента и мотив подозреваемого. По предварительным данным, никто не пострадал. В то же время следователи еще не смогли безопасно войти в сгоревшее здание.

Сложная операция в горах

На месте в течение ночи работали около 200 сотрудников экстренных служб: пожарные из шести муниципалитетов, представители районной пожарной инспекции, Баварского Красного Креста, горные спасатели и полиция. Тушение осложняли расположение объекта на открытом горном участке и проблемы с доступом к нему.

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Территория вокруг объекта остается перекрытой, там также ввели запрет на полеты дронов. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил, что здание, вероятно, восстановят, поскольку руины там вряд ли оставят.

Историческая достопримечательность

Кельштайнхаус построили в 1937–1938 годах по поручению высокопоставленного чиновника нацистской Германии Мартина Бормана как приемный дом для нацистских руководителей и их гостей. Здание расположено на высоте около 1834 метров. Оно пережило Вторую мировую войну, а с 1952 года работало как горный ресторан и позднее стало туристической достопримечательностью с исторической экспозицией.

Во время пожара был уничтожен обычный маршрут доступа к Орлиному гнезду. Он предусматривал специальную поездку на автобусе по горному маршруту через пять туннелей, проход по 124-метровому туннелю и подъем на лифте к зданию.

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