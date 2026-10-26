В Великобритании министры планируют пересмотреть финансирование программ ученичества в Англии, чтобы повысить для компаний стоимость обучения работников старше 25 лет на 25%. Цель изменений — побудить работодателей чаще обучать молодых работников, сообщает The Guardian.

Предложение о софинансировании

Предложение, которое еще не было окончательно утверждено, подготовили к бюджетному объявлению в среду. Оно может стать частью ответа правительства на обзор Алана Милберна о причинах высокого уровня безработицы среди молодежи.

Согласно нынешнему замыслу работодатели смогут полностью оплатить обучение ученика младше 25 лет за счет взносов в сбор на развитие и навыки. Это налог объемом 4 млрд фунтов в год, который финансирует национальную систему ученичества. Для работников старшего возраста средства сбора покроют 75% расходов, а остальное работодатели оплатят отдельно.

Правительство стремится изменить баланс системы, поскольку люди старше 25 лет составляют более половины новых участников программ ученичества. При этом число молодых людей, начинающих обучение по программам ученичества, за последнее десятилетие сократилось на 40%.

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Позиция бизнеса

Представители бизнеса призвали правительство пересмотреть план. Исполнительный директор по вопросам политики промышленной группы Make UK Роберт Халфон заявил, что изменение лишь перераспределит существующие возможности, а не создаст новые. По его мнению, правительству следует увеличивать число доступных программ ученичества, а не ограничивать обучение других категорий работников.

Представитель Конфедерации британской промышленности Джон Фостер подчеркнул, что профессиональные навыки не должны быть «игрой с нулевой суммой». По его словам, обучение взрослых помогает людям обновлять квалификацию на протяжении карьеры, в частности в условиях влияния искусственного интеллекта на рабочие места.

Меры для молодежи

Правительство заявило, что реформированная система поддержана финансированием в размере 3,3 млрд фунтов для обеспечения 50 тыс. дополнительных мест ученичества для молодежи. Также для малых и средних предприятий предусмотрена выплата 2 тыс. фунтов за прием на работу ученика в возрасте от 16 до 24 лет.

В стране около 1 млн человек в возрасте от 16 до 24 лет не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. За первые восемь месяцев в программу базового ученичества вступили лишь 160 молодых людей, тогда как цель правительства на текущий парламентский срок составляет 30 тыс. наборов. Правительство ожидает выводы обзора Милберна осенью.

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