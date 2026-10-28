В Миннеаполисе, США, родители 37-летнего медбрата Алекса Претти заявили, что федеральные чиновники препятствуют выяснению обстоятельств гибели их сына и защищают агентов, которых семья считает причастными к его смерти. Майкл и Сьюзен Претти 27 октября впервые публично выступили после смерти сына в январе, сообщает The Guardian.

Требование ответственности

Алекс Претти работал в больнице для ветеранов. Он погиб 24 января после того, как федеральные иммиграционные агенты смертельно ранили его выстрелом. Майкл Претти обвинил чиновников в игнорировании семьи, введении ее в заблуждение и защите тех, кого он назвал убийцами сына. Родители призвали Министерство юстиции США привлечь к ответственности всех причастных к смерти Алекса Претти.

Сьюзен Претти заявила, что федеральное правительство распространяло ложную информацию о ее сыне и пыталось дискредитировать его память, чтобы скрыть преступление. Это позиция семьи, а не установленные судом факты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разногласия относительно расследования

Администрация президента Дональда Трампа после стрельбы называла Претти вооруженным внутренним террористом и утверждала, что он оказывал агентам насильственное сопротивление. Видеозаписи инцидента, по данным издания, противоречат этой версии: на них видно, что Претти держал в руке мобильный телефон, не демонстрировал оружия и не нападал на агентов до того, как в него выстрелили, когда он лежал на улице.

Претти не имел судимостей и имел разрешение на ношение пистолета, который находился в кобуре. По данным The Guardian, агенты вытащили это оружие, прежде чем открыть огонь. Семья также заявила, что главный федеральный прокурор Миннесоты Дэн Розен согласился встретиться с ними лишь в июле, однако не сообщил базовых сведений о ходе расследования.

Представители Миннесоты ранее сообщили, что федеральные власти прекратили передавать информацию следователям штата, которые расследуют смерть Претти и Рене Гуд. В Министерстве юстиции США заявили Reuters, что коммуникация с родственниками обычно происходит на более поздних этапах дела, в том числе после предъявления обвинений или во время судебного разбирательства, а не в ходе следствия.

Читай нас в