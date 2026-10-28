W Minneapolis w Stanach Zjednoczonych rodzice 37-letniego pielęgniarza Alexa Prettiego oświadczyli, że federalni urzędnicy utrudniają wyjaśnienie okoliczności śmierci ich syna i chronią agentów, których rodzina uważa za związanych z jego śmiercią. Michael i Susan Pretti po raz pierwszy publicznie wypowiedzieli się 27 października po śmierci syna w styczniu, informuje The Guardian.

Żądanie odpowiedzialności

Alex Pretti pracował w szpitalu dla weteranów. Zginął 24 stycznia po tym, jak federalni agenci imigracyjni śmiertelnie zranili go postrzałem. Michael Pretti oskarżył urzędników o ignorowanie rodziny, wprowadzanie jej w błąd oraz ochronę osób, które nazwał zabójcami swojego syna. Rodzice wezwali Departament Sprawiedliwości USA do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób związanych ze śmiercią Alexa Prettiego.

Susan Pretti oświadczyła, że rząd federalny rozpowszechniał fałszywe informacje o jej synu i próbował zdyskredytować jego pamięć, aby ukryć przestępstwo. Jest to stanowisko rodziny, a nie fakty ustalone przez sąd.

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Rozbieżności w sprawie śledztwa

Administracja prezydenta Donalda Trumpa po strzelaninie nazywała Prettiego uzbrojonym terrorystą wewnętrznym i twierdziła, że stawiał agentom gwałtowny opór. Nagrania wideo incydentu, według publikacji, przeczą tej wersji: widać na nich, że Pretti trzymał w ręku telefon komórkowy, nie demonstrował broni i nie atakował agentów, zanim został postrzelony, gdy leżał na ulicy.

Pretti nie był karany i miał pozwolenie na noszenie pistoletu, który znajdował się w kaburze. Według The Guardian agenci wyciągnęli tę broń, zanim otworzyli ogień. Rodzina oświadczyła również, że główny federalny prokurator Minnesoty Dan Rosen zgodził się spotkać z nimi dopiero w lipcu, jednak nie przekazał podstawowych informacji o postępach śledztwa.

Przedstawiciele Minnesoty wcześniej poinformowali, że władze federalne przestały przekazywać informacje śledczym stanowym, którzy badają śmierć Prettiego i Renee Good. Departament Sprawiedliwości USA przekazał Reutersowi, że komunikacja z krewnymi zwykle odbywa się na późniejszych etapach sprawy, w tym po postawieniu zarzutów lub podczas postępowania sądowego, a nie w trakcie śledztwa.

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