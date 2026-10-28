在美国明尼阿波利斯，37岁男护士亚历克斯·普雷蒂的父母表示，联邦官员阻碍查明其儿子死亡的情况，并保护该家庭认为与其死亡有关的特工。迈克尔和苏珊·普雷蒂在儿子1月死亡后，于10月27日首次公开发声，《卫报》报道。

要求追究责任

亚历克斯·普雷蒂在一家退伍军人医院工作。他于1月24日在联邦移民特工开枪将其致命击伤后死亡。迈克尔·普雷蒂指责官员无视家属、误导家属，并保护那些他称为其儿子凶手的人。其父母呼吁美国司法部追究所有与亚历克斯·普雷蒂死亡有关人员的责任。

苏珊·普雷蒂表示，联邦政府散布有关其儿子的虚假信息，并试图诋毁对他的纪念，以掩盖犯罪。这是家属的立场，而非由法院认定的事实。

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围绕调查的分歧

唐纳德·特朗普总统的政府在枪击事件后称普雷蒂为持武器的本土恐怖分子，并声称他对特工进行了暴力抵抗。据该媒体报道，事件视频与这一说法相矛盾：视频显示，普雷蒂手持手机，没有展示武器，在他躺在街上遭枪击前也没有袭击特工。

普雷蒂没有犯罪记录，并持有携带手枪的许可证，该手枪当时在枪套中。据《卫报》报道，特工在开枪前取出了这把武器。家属还表示，明尼苏达州首席联邦检察官丹·罗森直到7月才同意与他们会面，但没有提供有关调查进展的基本信息。

明尼苏达州代表此前表示，联邦当局已停止向调查普雷蒂和蕾妮·古德死亡事件的州调查人员提供信息。美国司法部向路透社表示，与亲属的沟通通常发生在案件的后期阶段，包括提出指控后或庭审期间，而非调查期间。

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