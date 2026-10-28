В США оценили расходы на войну с Ираном в 47 млрд долларов — это более чем на 3 млрд долларов больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на оценку Центрального командования США (CENTCOM) от 16 октября, переданную Конгрессу.

Основные статьи расходов

Наибольшую часть суммы — 29 млрд долларов — составляют расходы на замену боеприпасов. Почти 12 млрд долларов предусмотрено на дополнительные расходы, связанные с военными действиями, еще 6,1 млрд долларов — на замену утраченного оборудования.

Поддержку ВВС США, в том числе обеспечение развернутого персонала, авиаперевозки, поддержку баз, связь и перевозки в районе операций, оценили в 7,6 млрд долларов. В новую оценку не включили расходы, связанные с повреждением американских военных баз на Ближнем Востоке.

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Предыдущие оценки и возможные удары

В начале сентября Пентагон оценивал стоимость конфликта примерно в 43,6 млрд долларов. По данным издания, CENTCOM также подготовило варианты дальнейших ударов по Ирану, если на это поступит разрешение Белого дома.

Президент США Дональд Трамп 27 октября во время митинга в Корпус-Кристи, штат Техас, заявил, что Соединенные Штаты получают значительные прибыли из-за ситуации на Ближнем Востоке, и спрогнозировал быстрое завершение войны. Moody’s Analytics оценивает расходы конфликта для среднего американского домохозяйства в 2 тыс. долларов.

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