Витрати США на війну з Іраном зросли до $47 млрд — The Hill

У США оцінили витрати на війну з Іраном у 47 млрд доларів — це більш ніж на 3 млрд доларів більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє The Hill із посиланням на оцінку Центрального командування США (CENTCOM) від 16 жовтня, яку передали Конгресу.

Основні статті витрат

Найбільшу частину суми — 29 млрд доларів — становлять витрати на заміну боєприпасів. Майже 12 млрд доларів передбачено на додаткові витрати, пов’язані з воєнними діями, ще 6,1 млрд доларів — на заміну втраченого обладнання.

Підтримку ВПС США, зокрема забезпечення розгорнутого персоналу, авіаперевезення, підтримку баз, зв’язок і перевезення в районі операцій, оцінили у 7,6 млрд доларів. До нової оцінки не включили витрати, пов’язані з пошкодженням американських військових баз на Близькому Сході.

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Попередні оцінки та можливі удари

На початку вересня Пентагон оцінював вартість конфлікту приблизно у 43,6 млрд доларів. За даними видання, CENTCOM також підготувало варіанти подальших ударів по Ірану, якщо на це надійде дозвіл Білого дому.

Президент США Дональд Трамп 27 жовтня під час мітингу в Корпус-Крісті, штат Техас, заявив, що Сполучені Штати отримують значні прибутки через ситуацію на Близькому Сході, та спрогнозував швидке завершення війни. Moody’s Analytics оцінює витрати конфлікту для середнього американського домогосподарства у 2 тис. доларів.

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