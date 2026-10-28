W USA oszacowano wydatki na wojnę z Iranem na 47 mld dolarów — to o ponad 3 mld dolarów więcej niż miesiąc wcześniej. Informuje o tym The Hill, powołując się na ocenę Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) z 16 października, przekazaną Kongresowi.

Główne kategorie wydatków

Największą część kwoty — 29 mld dolarów — stanowią wydatki na zastąpienie amunicji. Prawie 12 mld dolarów przewidziano na dodatkowe wydatki związane z działaniami wojennymi, a kolejne 6,1 mld dolarów — na zastąpienie utraconego sprzętu.

Wsparcie dla Sił Powietrznych USA, w tym zabezpieczenie rozmieszczonego personelu, transport lotniczy, wsparcie baz, łączność i transport na obszarze operacji, oszacowano na 7,6 mld dolarów. Nowa ocena nie obejmowała wydatków związanych z uszkodzeniem amerykańskich baz wojskowych na Bliskim Wschodzie.

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Poprzednie oceny i możliwe uderzenia

Na początku września Pentagon szacował koszt konfliktu na około 43,6 mld dolarów. Według publikacji CENTCOM przygotowało również warianty dalszych uderzeń na Iran, jeśli Biały Dom wyda na to zgodę.

Prezydent USA Donald Trump 27 października podczas wiecu w Corpus Christi w Teksasie oświadczył, że Stany Zjednoczone osiągają znaczne zyski z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, oraz przewidział szybkie zakończenie wojny. Moody’s Analytics szacuje koszt konfliktu dla przeciętnego amerykańskiego gospodarstwa domowego na 2 tys. dolarów.

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