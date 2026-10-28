В России бывшего подполковника Константина Фролова приговорили к 21 году колонии строгого режима. По данным издания «Коммерсантъ», он организовал схему с фальшивыми боевыми ранениями ради государственных выплат и наград, а также снимал постановочные видео о якобы боевых успехах российских военных. Суд также лишил его воинского звания и государственных наград.

Приговор Фролову 27 октября вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд. Бывший начальник группы специальных операций 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады российской армии известен под позывным «Палач». Как установил суд, он создал организованную группу, к которой, согласно материалам дела, были причастны более 30 человек. Её участники, по версии обвинения, хотели получать деньги из государственного бюджета за вымышленные боевые заслуги и ранения.

Для этого военные снимали постановочные видео, которые должны были выглядеть как настоящие боевые эпизоды. В декабре 2023 года они сняли ролик с якобы подрывом колонны техники на фронте. Для этого заранее заложили заряды на маршруте движения автомобилей, а затем сняли взрывы на камеру. В январе 2024 года группа создала ещё одно видео. Оно должно было показывать, как украинские беспилотники атакуют российских военных. Согласно материалам дела, участники также инсценировали подрыв военных во время разминирования тайника с оружием.

Некоторые из этих записей попадали на федеральные российские телеканалы. Их показывали как реальные истории о боевых успехах российских военных. В частности, ещё в феврале 2023 года один из телеканалов выпустил сюжет о якобы особой группе снайперов под руководством «Палача». В материале утверждалось, что офицер после седьмого ранения отказался от реабилитации и вернулся на фронт.

Военные стреляли друг в друга ради выплат

Другой частью схемы были фальшивые ранения. Согласно материалам дела, военные намеренно наносили друг другу травмы, а затем оформляли их как полученные в ходе боевых действий. Это позволяло претендовать на государственные компенсации и награды. В некоторых случаях участники группы использовали заранее подготовленные осколки боеприпасов. Их вводили под кожу, чтобы создать видимость настоящих осколочных ранений. Также они повреждали одежду и использовали кровь, чтобы история выглядела более убедительно.

По данным «Коммерсанта», иногда к таким манипуляциям присоединялись медики. Они могли помогать создавать ложную картину ранений или оформлять соответствующие документы. Сам Фролов также стал участником одной из таких инсценировок. В сентябре 2023 года ему выстрелили в предплечье из автомата АК-12 с глушителем с расстояния около полуметра. По материалам следствия, ранение не было серьёзным, но его должны были использовать для получения выплат.

Еще один эпизод произошел во время съемок в мае 2024 года. Фролов бросил гранату в блиндаж, однако она отскочила от стены и взорвалась у его ног. На этот раз он действительно получил травмы.

Суд лишил Фролова звания и наград

Суд признал бывшего офицера виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, взяточничестве и мошенничестве, связанном с оформлением ранений. По совокупности преступлений ему назначили 21 год колонии строгого режима. Кроме того, Фролова лишили звания подполковника, четырёх орденов «Мужества», медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. По данным издания, в начале процесса Фролов признавал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Однако позже он попросил рассматривать дело в общем порядке и отверг выдвинутые против него обвинения. Его адвокат Татьяна Журавлева назвала приговор необоснованным и незаконным. Она заявила, что суд, по её мнению, не учёл ходатайств защиты и сомнений в отношении материалов дела.

В деле фигурируют десятки человек

Расследование касалось не только Фролова. По данным «Коммерсанта», в деле фигурируют более 30 человек, а сама схема предусматривала присвоение бюджетных средств через фальшивые ранения и вымышленные боевые заслуги. Следствие также установило, что участники группы незаконно собирали и хранили различные виды оружия и боеприпасов. Часть арсенала была изъята. Согласно материалам дела, отдельные образцы оружия могли передаваться в качестве подарков высокопоставленным чиновникам.

Константин Фролов — сын Олега Фролова, бывшего заместителя генерального директора «Роскосмоса», которого ранее обвинили в коррупционных преступлениях. Сам подполковник связывал преследование в свой адрес с делом отца. Эта история стала одним из резонансных уголовных дел в российской армии, поскольку речь идет об инсценировке боевых действий и ранений ради государственных денег и наград. В то же время защита Фролова не согласна с приговором и заявляет о нарушениях в ходе рассмотрения дела. Об этом сообщают российские СМИ.

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