Министерство юстиции США обратилось в суд в Анкоридже, штат Аляска, с требованием отдельно хранить определенные избирательные бюллетени на выборах в Сенат. Речь идет о голосах, отданных за политического новичка Дэна Дж. Салливана, который носит то же имя, что и действующий сенатор-республиканец Дэн С. Салливан, сообщает Der Spiegel.

Цель ходатайства

Федеральное ведомство хочет обеспечить возможность дальнейшей проверки бюллетеней, если она понадобится. Предметом такого анализа может стать вопрос о том, не ошиблись ли избиратели при голосовании из-за одинаковых имен двух кандидатов.

Республиканцы президента США Дональда Трампа давно подозревают демократов в том, что они якобы убедили тезку действующего сенатора баллотироваться по тактическим соображениям. По версии республиканцев, это могло ввести избирателей в заблуждение и снизить шансы действующего сенатора, одновременно повысив перспективы кандидатки от демократов Мэри Пелтолы.

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Расследование и иск

Минюст США также подтвердил проведение уголовного расследования по подозрению в попытках обмануть избирателей во время выборов в Сенат на Аляске. В то же время официальные доказательства, подтверждающие эти подозрения, пока не обнародованы.

Ранее The New York Times писала, что союзники Пелтолы якобы задолго до выборов искали человека с таким же именем, как у действующего сенатора. Ее избирательный штаб отрицает причастность к выдвижению Дэна Дж. Салливана. Der Spiegel также сообщает, что Трамп лично поручил федеральному Минюсту подать иск против штата, чтобы не допустить утверждения результатов выборов, если действующему сенатору будет не хватать голосов из-за возможной путаницы.

Иск критикуют как вмешательство федеральной власти в выборы штата. Также поднимается вопрос, возможно ли после голосования достоверно установить, что именно повлияло на выбор конкретных избирателей.

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