W Wielkiej Brytanii ministrowie planują zrewidować finansowanie praktyk zawodowych w Anglii, aby podnieść firmom o 25% koszty szkolenia pracowników powyżej 25. roku życia. Celem zmian jest zachęcenie pracodawców do częstszego szkolenia młodszych pracowników, informuje The Guardian.

Propozycja współfinansowania

Propozycja, która nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona, została przygotowana przed środowym ogłoszeniem budżetowym. Może stać się częścią odpowiedzi rządu na przegląd Alana Milburna dotyczący przyczyn wysokiego bezrobocia wśród młodzieży.

Zgodnie z obecnym założeniem pracodawcy będą mogli w pełni opłacić szkolenie praktykanta poniżej 25. roku życia ze składek na opłatę na rzecz wzrostu i umiejętności. Jest to podatek w wysokości 4 mld funtów rocznie, który finansuje krajowy system praktyk zawodowych. W przypadku starszych pracowników środki z tej opłaty pokryją 75% kosztów, a pozostałą część pracodawcy zapłacą osobno.

Rząd dąży do zmiany równowagi systemu, ponieważ osoby powyżej 25. roku życia stanowią ponad połowę nowych uczestników programów praktyk zawodowych. Jednocześnie liczba młodych ludzi rozpoczynających praktyki zawodowe spadła w ciągu ostatniej dekady o 40%.

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Stanowisko biznesu

Przedstawiciele biznesu wezwali rząd do ponownego rozważenia planu. Robert Halfon, dyrektor wykonawczy ds. polityki w grupie przemysłowej Make UK, stwierdził, że zmiana jedynie redystrybuuje istniejące możliwości, a nie stworzy nowych. Jego zdaniem rząd powinien zwiększać liczbę dostępnych programów praktyk zawodowych, a nie ograniczać szkolenia innych kategorii pracowników.

John Foster, przedstawiciel Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego, podkreślił, że umiejętności zawodowe nie powinny być „grą o sumie zerowej”. Według niego szkolenie dorosłych pomaga ludziom aktualizować kwalifikacje przez całą karierę, szczególnie w warunkach wpływu sztucznej inteligencji na miejsca pracy.

Działania dla młodzieży

Rząd oświadczył, że zreformowany system jest wsparty finansowaniem w wysokości 3,3 mld funtów, aby zapewnić 50 tys. dodatkowych miejsc praktyk zawodowych dla młodych ludzi. Dla małych i średnich przedsiębiorstw przewidziano również wypłatę 2 tys. funtów za zatrudnienie praktykanta w wieku od 16 do 24 lat.

W kraju około 1 mln osób w wieku od 16 do 24 lat nie uczy się, nie pracuje ani nie odbywa szkolenia zawodowego. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy do programu podstawowych praktyk zawodowych przystąpiło zaledwie 160 młodych ludzi, podczas gdy cel rządu na obecną kadencję parlamentu wynosi 30 tys. przyjęć. Rząd oczekuje wniosków z przeglądu Milburna jesienią.

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