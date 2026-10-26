Polskie województwo lubelskie zrywa współpracę z obwodem lwowskim — RMF24

W poniedziałek Sejmik województwa lubelskiego w Polsce jednogłośnie poparł decyzję o zerwaniu partnerstwa z obwodem lwowskim. Powodem była decyzja Rady Obwodowej we Lwowie o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozwiązania umowy o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej między województwem lubelskim a obwodem lwowskim zagłosowało wszystkich 30 radnych sejmiku obecnych na poniedziałkowym posiedzeniu.

Marszałek województwa Jarosław Stawiarski z partii „Prawo i Sprawiedliwość” oświadczył, że nie będzie partnerstwa z „tymi, którzy gloryfikują przestępców”.

„To nie jest uchwała, która zamyka wiele dróg. To symbol, który musi zabrzmieć głośno. Nie ma pojednania bez prawdy. Ta prawda musi być” – powiedział marszałek województwa lubelskiego.

„Muszą zdać sobie sprawę, jak bardzo jest to dla nas ważne. Dlatego zdecydowanie opowiadam się za zakończeniem tej współpracy” – oświadczył wiceprzewodniczący sejmiku Lech Sprawka z partii „Prawo i Sprawiedliwość”.

Poseł Krzysztof Gawłaszkeвич zaznaczył, że Ukraińcy mieli czas, by wycofać się z decyzji o roku poświęconym UPA: „Daliśmy im czas do dzisiaj, ale oni się nie wycofali”.

„Polacy otworzyli drzwi swoich domów i serca, aby pomóc Ukraińcom uciekającym przed wojną. Właśnie dlatego decyzja o gloryfikowaniu ludzi, którzy zabijali Polaków, podżegali do mordów i byli odpowiedzialni za ludobójstwo, jest tak dziwna” – oświadczył Marek Kos z partii „Trzecia Droga”.

Warto zaznaczyć, że mowa tu o umowie o współpracy między obwodem lwowskim a województwem lubelskim z 2004 roku.

Informuje o tym RMF24.

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