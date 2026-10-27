W stanie Georgia kamery monitoringu Flock, które wykorzystują sztuczną inteligencję do odczytywania tablic rejestracyjnych i rejestrowania danych o pojazdach, stały się przedmiotem sporu politycznego przed wyborami śródokresowymi w USA. Podczas telewizyjnej debaty kandydatka Partii Demokratycznej Keisha Lance Bottoms oświadczyła, że nie sprzeciwiałaby się moratorium na takie kamery. Jej republikański rywal Rick Johnson wystąpił przeciwko moratorium, wyjaśniając swoje stanowisko obawami przed możliwym wzrostem przestępczości.

Jak informuje France 24, kamery firmy Flock Safety, założonej w Atlancie w 2017 roku, rejestrują tablice rejestracyjne, miejsce i czas przejazdu, modele pojazdów, a także szczegóły, takie jak naklejki na zderzakach. Firma twierdzi, że technologia pomaga organom ścigania ustalać powiązania między pojawianiem się pojazdów w różnych jurysdykcjach i wzmacniać dochodzenia.

Przypadki możliwych nadużyć

Krytycy kamer wskazują na zagrożenia dla prywatności oraz przypadki niewłaściwego wykorzystywania dostępu do systemów. W hrabstwie Cherokee, liczącym około 260 tys. mieszkańców, w sierpniu aresztowano i zwolniono zastępcę szeryfa Jerry’ego Shellhouse’a pod zarzutem niewłaściwego używania systemu odczytu tablic rejestracyjnych Flock. Według władz hrabstwa mógł on nadużywać dostępu do systemu od października 2023 roku do grudnia 2025 roku.

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Wcześniej biuro szeryfa hrabstwa Cherokee aresztowało i zwolniło trzech innych zastępców za nadużywanie systemu Flock. W innym przypadku w Dallas, na przedmieściach Atlanty, szefową służby reagowania kryzysowego 911 aresztowano i zwolniono po tym, jak śledztwo USA Today wykazało ponad 2,5 tys. wyszukiwań pojazdów jej męża, z którym mieszkała osobno, oraz jego nowej partnerki. The Washington Post poinformował we wrześniu, że co najmniej 100 pracowników amerykańskich departamentów policji zostało oskarżonych lub podejrzewanych o nieuprawnione korzystanie z takich systemów.

Kampanie przeciwko inwigilacji

W Georgii i innych stanach lokalni aktywiści tworzą inicjatywy DeFlock, które śledzą lokalizacje kamer i wzywają władze lokalne do niepodpisywania nowych umów. W hrabstwie Cherokee aktywiści krytykują również wniosek o kontrakt na bezpieczeństwo policji o wartości 37 mln dolarów, przewidujący technologie nadzoru oparte na AI firmy Axon. Głosowanie nad kontraktem przeniesiono z 20 października na 3 listopada, dzień wyborów śródokresowych.

Przeciwnicy kamer podkreślają, że sprzeciw wobec systemów nadzoru łączy wyborców o różnych poglądach politycznych. Jednocześnie wyniki badań dotyczących wpływu sieci automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych na przestępczość pozostają niejednoznaczne: praca badaczy z Uniwersytetu Karoliny Południowej wskazała na spadek liczby kradzieży samochodów, jednak Instytut Sprawiedliwości zakwestionował interpretację tych wniosków.

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