W Polsce, w pobliżu Ustki, bezzałogowy statek powietrzny Alpha Wing spadł do Morza Bałtyckiego podczas testów z powodu awarii silnika. Incydent miał miejsce w sobotę na terenie poligonu, gdzie jedna z cywilnych firm prowadziła loty testowe.

Upadek sześć kilometrów od brzegu

Jak podaje Interia, aparat wpadł do morza o godzinie 9:35, około sześciu kilometrów od linii brzegowej. Rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Polski, podpułkownik Dariusz Rozkosz, oświadczył, że przyczyną była awaria silnika.

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Okoliczności utraty aparatu

We wtorek Żandarmeria Wojskowa Polski poinformowała, że wyjaśnia okoliczności utraty bezzałogowca. Według jej danych był to nieuzbrojony aparat testowy bez właściwości bojowych.

Podpułkownik Rozkosz zaznaczył, że ze względu na warunki hydrometeorologiczne, w tym kierunek i siłę wiatru oraz prądy morskie, utracony obiekt może przemieszczać się w kierunku wybrzeża.

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