Wielka Brytania i Polska 27 października w Warszawie podpisały Warszawski Plan Obronny, ukierunkowany na współpracę obu państw w sferach morskiej, lądowej, powietrznej, cybernetycznej i przemysłowej. Dokument ma wzmocnić bezpieczeństwo i odstraszanie na wschodniej flance NATO, informuje Anadolu Agency.

Pierwszy etap nowego partnerstwa

Plan podpisali minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting i jego polski odpowiednik Władysław Kosiniak-Kamysz. Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony porozumienie rozpoczyna pierwszy etap współpracy obronnej w ramach nowego Traktatu o partnerstwie Wielkiej Brytanii i Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

Wes Streeting oświadczył, że nowe porozumienie oddaje hołd ścisłej współpracy między państwami i określa ich dalszą wspólną pracę na rzecz wzmacniania Europy w ramach silniejszego NATO.

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Rakiety, drony i bezpieczeństwo Bałtyku

Wśród obszarów współpracy są wspólne opracowywanie i produkcja przeciwlotniczych rakiet nowej generacji, a także tworzenie technologii dronowych i środków przeciwdziałania dronom. Strony planują również wzmocnić współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Ponadto Londyn i Warszawa będą wymieniać doświadczenia w rozwoju zdolności fregatowych, prowadzić ćwiczenia i koordynować aktywność obronną na Morzu Bałtyckim. Osobno przewidziano ściślejszą koordynację zakupów obronnych, aby pogłębić współpracę między przemysłami obronnymi obu państw.

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