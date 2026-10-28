W Rosji przygotowuje się ograniczenia dotyczące zagranicznego ruchu internetowego dla obywateli

Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego rozważa możliwość wprowadzenia ograniczeń dotyczących zagranicznego ruchu internetowego dla użytkowników. W szczególności resort proponuje, aby cały ruch z zagranicznych domen przechodził przez urządzenia blokujące strony internetowe, a także aby ustanowić limity dotyczące jego wielkości.

Według rozmówców gazety Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego planuje uwzględnić odpowiednie zmiany w projekcie ustawy o reformie sektora telekomunikacyjnego, nad którym prace rozpoczęto wiosną 2026 roku.

Zgodnie ze wstępnymi planami to właśnie Ministerstwo Cyfryzacji ma określać dopuszczalny wolumen ruchu zagranicznego dla Rosjan.

Obecnie środki techniczne przeciwdziałania zagrożeniom (TSPU) filtrują ruch internetowy rosyjskich operatorów zgodnie z ustawą o „suwerennym Runecie”. Za pomocą tego sprzętu Roskomnadzor blokuje strony internetowe i spowalnia działanie serwisów w rosyjskim segmencie internetu.

Zgodnie z projektem federalnego budżetu Rosji w latach 2027–2029 na funkcjonowanie systemu filtrowania i blokowania zasobów internetowych planuje się przeznaczyć prawie 60 mld rubli.

W Ministerstwie Cyfryzacji oświadczono, że celem przygotowywanych inicjatyw ustawodawczych jest uczynienie rynku telekomunikacyjnego „bardziej przejrzystym i zorientowanym na interesy użytkowników, a usług telekomunikacyjnych – bezpiecznymi”.

Eksperci, z którymi rozmawiał magazyn „Forbes”, wskazują na poważne trudności technologiczne związane z wdrożeniem takich ograniczeń.

Partner ComNews Research, Leonid Konik, wyjaśnił, że oddzielenie zagranicznego ruchu internetowego od rosyjskiego w czasie rzeczywistym jest niezwykle trudne. Wynika to z faktu, że trasy przesyłu danych często przebiegają przez inne państwa.

Zdaniem Konika wprowadzenie limitów na ruch międzynarodowy może doprowadzić do zakłóceń w łączności internetowej.

Według eksperta technicznego z RKS Global znaczna część ruchu zagranicznego w Rosji to narzędzia służące do omijania blokad. Jednocześnie użytkownicy korzystają z ruchu międzynarodowego również do aktualizacji systemów operacyjnych Android i iOS, działania sklepów z aplikacjami, serwisu Telegram oraz gier online.

Ekspert podkreślił, że operatorzy telekomunikacyjni nie są w stanie samodzielnie ograniczać ruchu konkretnego abonenta. Z tego powodu operatorzy prawdopodobnie będą musieli przekazywać Roskomnadzorowi informacje o aktywności użytkowników w Internecie w czasie rzeczywistym.

Stanisław Selezniow, ekspert ds. bezpieczeństwa cyfrowego w projekcie „Wolności sieciowe”, zauważył, że obowiązujące przepisy nie określają limitu legalnego ruchu dla poszczególnych abonentów. Jednocześnie limity mogą być ustalane w porozumieniu z dostawcą usług internetowych.

Selezniow zauważył również, że przewidziany w ustawie o „suwerennym Runecie” mechanizm scentralizowanego zarządzania internetem umożliwia wprowadzanie różnych technicznych środków kontroli.

Jeśli propozycje Ministerstwa Cyfryzacji zostaną wdrożone, rosyjscy użytkownicy mogą napotkać ograniczenia dostępu do międzynarodowych serwisów, aktualizacji oprogramowania oraz narzędzi służących do omijania blokad. Jednocześnie eksperci podkreślają złożoność technicznego wdrożenia takich środków oraz ryzyko zakłóceń w funkcjonowaniu sieci.

Informuje o tym magazyn „Forbes”, powołując się na dobrze poinformowane źródła.

W dniach 27–29 października rosyjskie władze ograniczą dostęp do mobilnego internetu w obrębie Trzeciego Pierścienia Transportowego w Moskwie. W Ministerstwie Rozwoju Cyfrowego Federacji Rosyjskiej wyjaśniono, że środki te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas „Forum Krajów Eksportujących Gaz” (FSEG) oraz szczytu „Rosja–Afryka”, w którym weźmie udział Putin.

Wcześniej w Sankt Petersburgu doszło do zakłóceń na dużą skalę w działaniu mobilnego internetu. Odcięcie zbiegało się z przybyciem Putina do Sankt Petersburga, gdzie ma on spotkać się z władcą Malezji, sułtanem Ibrahimem Ismailem, oraz odbyć spotkania robocze z gubernatorami Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow oświadczył, że ograniczenia w dostępie do mobilnego internetu podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Sankt Petersburgu (SPIEF), w którym uczestniczył również Putin, zostały wprowadzone w celu zapobieżenia zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Chodzi o zagrożenia ze strony Ukrainy.

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