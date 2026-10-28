俄罗斯正计划对本国公民的境外互联网流量实施限制

俄罗斯数字发展部正在考虑对用户的境外互联网流量实施限制。具体而言，该部提议将所有来自境外域名的流量都通过网站屏蔽设备进行过滤，并对流量规模设定上限。

据该媒体消息人士透露，数字发展部计划将相关修改纳入电信行业改革法案，该法案的起草工作已于2026年春季启动。

根据初步计划，将由数字事务部负责确定俄罗斯公民可使用的境外流量上限。

目前，反威胁技术手段（ТСПУ）正根据《主权鲁网法》对俄罗斯运营商的互联网流量进行过滤。 俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）借助该设备，在俄罗斯互联网区域内封锁网站并减慢服务运行速度。

根据俄罗斯联邦预算草案，2027年至2029年间，计划投入近600亿卢布用于互联网资源过滤和封锁系统的运行。

俄罗斯数字发展部表示，正在筹备的立法倡议旨在使电信市场“更加透明、更以用户利益为导向，并确保通信服务的安全”。

《福布斯》采访的专家指出，实施此类限制存在严重的技術难题。

ComNews Research合伙人列昂尼德·科尼克解释说，实时将国外互联网流量与俄罗斯国内流量分离极其困难。这是因为数据传输路径往往会经过其他国家。

科尼克认为，对国际流量实施限额可能会导致互联网连通性受损。

据RKS Global的技术专家称，俄罗斯境内的国际流量中，很大一部分用于绕过封锁。与此同时，用户还利用国际流量来更新Android和iOS操作系统、使用应用商店、Telegram以及在线游戏。

该专家强调，电信服务提供商（TSPU）无法独立限制特定用户的流量。因此，运营商可能不得不向俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）实时提交用户网络活动信息。

“网络自由”项目数字安全专家斯坦尼斯拉夫·塞列兹涅夫指出，现行法律并未对单个用户的合法流量设定上限。但流量配额可通过与服务提供商协商确定。

塞列兹涅夫还指出，《主权鲁网》法案中规定的互联网集中管理机制，使得实施各种技术控制措施成为可能。

如果数字事务部的提案得以实施，俄罗斯用户可能会面临访问国际服务、软件更新以及绕过封锁工具的限制。与此同时，专家们强调了实施此类措施的技术难度以及可能导致网络运行中断的风险。

《福布斯》援引知情人士的话报道了这一消息。

10月27日至29日，俄罗斯当局将限制莫斯科第三环路范围内移动互联网的访问。 俄罗斯数字发展部解释称，采取这些措施是为了在“天然气出口国论坛”（GECF）和普京将出席的“俄罗斯-非洲”峰会期间保障安全。

此前，圣彼得堡曾发生过一次大规模的移动互联网故障。 此次断网恰逢普京抵达圣彼得堡，他将在那里会见马来西亚统治者苏丹伊布拉欣·伊斯梅尔，并与圣彼得堡及列宁格勒州州长举行工作会晤。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，在普京也出席的圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）期间，对移动互联网实施限制是为了防范安全威胁。这里所指的正是来自乌克兰的威胁。

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