美国最高法院拒绝介入有关恢复移民案件行政结案程序的案件。该程序曾允许法官暂时中止部分驱逐出境程序。这项决定使对该机制的全国性禁令继续有效，Interia报道。

该程序的内容

案件行政结案允许移民法官暂时将相关程序从审理中撤下。尤其是在当事人等待签证申请或上诉决定时，该程序会被采用。这一机制为移民提供了处理其居留身份的时间，也使法院能够专注于需要紧急裁决的案件。

这些规则于2024年、乔·拜登担任总统期间推出，旨在减轻负担过重的移民法院的工作压力。唐纳德·特朗普于2025年重返执政后，其政府对这一做法提出了质疑。得克萨斯州提起诉讼，称行政结案的做法使身份未获规范化的移民能够无限期留在美国。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

城市和组织提出的上诉

特朗普政府与得克萨斯州当局在联邦法院达成协议，此后该程序的适用在全国范围内被禁止。马里兰州巴尔的摩市、俄亥俄州哥伦布市和康涅狄格州纽黑文市，与援助组织Centro Legal de la Raza一同试图加入诉讼，以维护这些规则。在法院拒绝后，他们向最高法院提出上诉。

代表他们的是组织Democracy Forward。该组织称，联邦政府与得克萨斯州之间的协议使这些规则得以在未经过通常制定程序的情况下被长期阻止。美国司法部坚持认为，申请人没有适当的法律依据来质疑该协议，也未证明存在直接且即时的法律损害。

根据所引述的美国政府数据，1990年至2026年间，约有36万名移民使用了行政结案程序。最高法院的决定并不意味着所有受该程序影响的人都会被自动驱逐出境，但可能会增加那些正在等待其他移民案件裁决者被遣返的风险。

关注我们在