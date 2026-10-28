Верховный суд США отказался вмешиваться в дело о восстановлении процедуры административного закрытия иммиграционных дел, которая позволяла судьям временно приостанавливать отдельные производства по депортации. Решение оставляет в силе общенациональную блокировку этого механизма, сообщает Interia.

Что предусматривала процедура

Административное закрытие дела позволяло иммиграционным судьям временно снимать производство с рассмотрения. В частности, его применяли, когда человек ожидал решения по визовому заявлению или апелляции. Такой механизм давал мигрантам время для урегулирования статуса пребывания, а судам — возможность сосредоточиться на делах, требующих безотлагательного решения.

Правила ввели в 2024 году во время президентства Джо Байдена, чтобы облегчить работу перегруженных иммиграционных судов. После возвращения Дональда Трампа к власти в 2025 году его администрация поставила этот подход под сомнение. Техас подал иск, заявив, что практика административного закрытия дел позволяет мигрантам без урегулированного статуса оставаться в США на неопределенный срок.

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Апелляция городов и организации

Администрация Трампа и власти Техаса достигли соглашения в федеральном суде, после чего применение процедуры было заблокировано по всей стране. Города Балтимор в штате Мэриленд, Колумбус в Огайо и Нью-Хейвен в Коннектикуте вместе с организацией помощи Centro Legal de la Raza пытались присоединиться к процессу, чтобы защитить правила. После отказа суда они подали апелляцию в Верховный суд.

Их представляла организация Democracy Forward, которая утверждала, что договоренность между федеральной администрацией и Техасом позволила надолго заблокировать правила без обычной процедуры их принятия. Министерство юстиции США настаивало, что заявители не имеют надлежащих юридических оснований оспаривать соглашение и не доказали прямого и немедленного юридического вреда.

Согласно приведенным данным правительства США, в 1990–2026 годах процедурой административного закрытия производств воспользовались около 360 тысяч иммигрантов. Решение Верховного суда не означает автоматической депортации всех людей, которых она касалась, однако может повысить риск выдворения для тех, кто ожидал решения по другим иммиграционным делам.

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