В Приштине, Косово, тысячи людей вышли на протест против насилия в отношении женщин и бездействия государственных учреждений после убийства 49-летней Арлинды Зекай. Парламент Косова на внеочередном заседании создал следственную комиссию, которая должна установить возможную ответственность государственных институтов по этому делу, сообщает Interia.

Предупреждения об опасности

Зекай, имевшая гражданство США и Косова, до смерти неоднократно жаловалась на насилие со стороны мужа. Она переехала к родителям и просила обеспечить ей защиту. По данным издания, женщина вернулась домой после того, как ее мужа задержали в минувшие выходные в связи со случаями домашнего насилия.

Как пишет Interia, полиция не предоставила ей охрану, а после возвращения домой женщину убили топором; по данным издания, это сделал ее шурин. За три дня до смерти Зекай написала в прокуратуру, что должностные лица перекладывают ответственность друг на друга, а угроза ее жизни сохраняется.

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Реакция властей и протестующих

Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил о системной цепи халатности со стороны учреждений, ответственных за безопасность и правосудие. Он отметил, что делу предшествовали четкие предупреждающие сигналы, которые были проигнорированы.

Участники протеста несли фотографии убитых женщин и плакаты с призывами реагировать на насилие. По информации Interia, в этом году в Косове уже были убиты восемь женщин. Министерство юстиции Косова сообщало, что в 2025 году полиция зарегистрировала 2815 обращений по поводу домашнего насилия в стране с населением около 2 млн человек.

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