W Prisztinie w Kosowie tysiące osób wyszły na protest przeciwko przemocy wobec kobiet i bezczynności instytucji państwowych po zabójstwie 49-letniej Arlindy Zekaj. Parlament Kosowa na nadzwyczajnym posiedzeniu powołał komisję śledczą, która ma ustalić możliwą odpowiedzialność instytucji państwowych w tej sprawie, informuje Interia.

Ostrzeżenia o zagrożeniu

Zekaj, która miała obywatelstwo USA i Kosowa, przed śmiercią wielokrotnie skarżyła się na przemoc ze strony męża. Przeprowadziła się do rodziców i prosiła o zapewnienie jej ochrony. Według portalu kobieta wróciła do domu po tym, jak jej mąż został zatrzymany w miniony weekend w związku z przypadkami przemocy domowej.

Jak pisze Interia, policja nie zapewniła jej ochrony, a po powrocie do domu kobieta została zabita siekierą; według portalu zrobił to jej szwagier. Trzy dni przed śmiercią Zekaj napisała do prokuratury, że urzędnicy przerzucają odpowiedzialność jeden na drugiego, a zagrożenie dla jej życia nadal istnieje.

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Reakcja władz i protestujących

Premier Kosowa Albin Kurti oświadczył, że doszło do systemowego łańcucha zaniedbań ze strony instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości. Zaznaczył, że sprawę poprzedzały wyraźne sygnały ostrzegawcze, które zignorowano.

Uczestnicy protestu nieśli zdjęcia zamordowanych kobiet oraz transparenty wzywające do reagowania na przemoc. Według Interii w tym roku w Kosowie zamordowano już osiem kobiet. Ministerstwo Sprawiedliwości Kosowa informowało, że w 2025 roku policja zarejestrowała 2815 zgłoszeń dotyczących przemocy domowej w kraju liczącym około 2 mln mieszkańców.

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