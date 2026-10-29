Przewodniczący Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów USA James Comer wszczął śledztwo w sprawie zarzutów wobec kampanii demokratki Mary Peltoli. Chodzi o rzekomą próbę pozyskania do wyborów do Senatu na Alasce kandydata o takim samym imieniu i nazwisku jak republikański senator Dan Sullivan, aby odebrać mu część głosów.

Prośba o przesłuchania

Jak informuje The Hill, Comer wysłał listy do byłej menedżerki kampanii Peltoli Elizy Rios oraz demokratycznego działacza politycznego Jareda Kurtza. Poprosił ich o osobiste przesłuchania z transkrypcją: Rios — 5 listopada, Kurtza — 6 listopada.

Podstawą śledztwa była publikacja The New York Times. Według gazety kampania Peltoli współpracowała z ogólnokrajowymi demokratami, aby znaleźć osobę o takim samym imieniu i nazwisku jak jej republikański przeciwnik i zgłosić ją jako kandydatkę lub kandydata do Senatu. Kampania Peltoli i ogólnokrajowi demokraci zaprzeczyli swojemu zaangażowaniu.

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Reakcja republikanów

Comer oświadczył, że demokraci rzekomo próbowali wprowadzić wyborców w błąd i wpłynąć na przebieg wyborów do Senatu na Alasce. Prezydent Donald Trump po publikacji The New York Times również napisał w Truth Social, że jego zdaniem Peltola nie powinna mieć prawa uczestniczyć w wyborach.

The Hill zauważa, że tak zwany ballot stacking — praktyka zgłaszania lub pozyskiwania kilku kandydatów w celu rozproszenia głosów — jest powszechny, w tym w obowiązującym na Alasce bezpartyjnym systemie głosowania top-four. Republikańscy stratedzy wcześniej informowali redakcję, że taka praktyka nie jest nielegalna.

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