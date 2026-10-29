美国众议院监督委员会主席詹姆斯·科默已就针对民主党人玛丽·佩尔托拉竞选团队的指控展开调查。此事涉及一项涉嫌在阿拉斯加州参议院选举中招募与共和党参议员丹·沙利文同名的候选人的尝试，以分走他的部分选票。

要求接受访谈

据The Hill报道，科默向佩尔托拉的前竞选经理伊莱扎·里奥斯和民主党政治人士杰瑞德·库尔茨发出了信函。他要求两人接受带有文字记录的个人访谈：里奥斯于11月5日，库尔茨于11月6日。

调查的依据是《纽约时报》的一篇报道。该报称，佩尔托拉的竞选团队与全国性民主党人士合作，试图寻找一名与其共和党对手同名的人，并提名其为参议院候选人。佩尔托拉的竞选团队和全国性民主党人士否认参与其中。

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共和党人的反应

科默表示，民主党人据称试图误导选民，并影响阿拉斯加州参议院选举的进程。《纽约时报》报道发表后，唐纳德·特朗普总统也在Truth Social上写道，他认为不应允许佩尔托拉参加选举。

The Hill指出，所谓的“选票堆叠”（ballot stacking）——即提名或招募多名候选人以分散选票的做法——很常见，尤其是在阿拉斯加州的无党派前四名投票制度中。共和党策略人士此前告诉该媒体，这种做法并不违法。

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