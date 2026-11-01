FATF usunęła cztery kraje z szarej listy — TimesLIVE

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) usunęła Bułgarię, Demokratyczną Republikę Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej i Monako z listy jurysdykcji objętych zwiększonym monitoringiem w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i przestępczości finansowej. Informuje o tym TimesLIVE.

Postępy w spełnianiu wymogów

FATF oświadczyła, że państwa te wykazały pozytywne postępy w usuwaniu strategicznych niedociągnięć w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji. Niedociągnięcia te zostały wykryte podczas wzajemnych ocen.

Wpisanie jurysdykcji na listę zwiększonego monitoringu oznacza, że kraj zobowiązuje się do szybkiego usunięcia określonych problemów strategicznych w uzgodnionych terminach i podlega dodatkowemu nadzorowi FATF.

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Ostrzeżenie dla Wietnamu

Wietnam pozostał na liście zwiększonego monitoringu. FATF wyraziła poważne zaniepokojenie tempem jego postępów i zaznaczyła, że może rozważyć dalsze kroki, jeśli do następnego posiedzenia plenarnego kraj nie wykaże wymiernych rezultatów w usuwaniu strategicznych niedociągnięć.

Iran i Mjanma pozostały na czarnej liście FATF, na którą trafiają kraje i jurysdykcje z poważnymi strategicznymi niedociągnięciami w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji. FATF zaostrzyła również ostrzeżenie dotyczące Mjanmy. Japonia dąży do usunięcia Mjanmy z czarnej listy, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju.

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