FATF виключила чотири країни із сірого списку — TimesLIVE

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) виключила Болгарію, Демократичну Республіку Конго, Кот-д’Івуар і Монако з переліку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом через протидію відмиванню коштів та фінансовим злочинам. Про це повідомляє TimesLIVE.

Прогрес у виконанні вимог

У FATF заявили, що ці країни продемонстрували позитивний прогрес в усуненні стратегічних недоліків у системах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження. Такі недоліки були виявлені під час взаємних оцінювань.

Внесення юрисдикції до переліку посиленого моніторингу означає, що країна зобов’язується оперативно усунути визначені стратегічні проблеми в узгоджені терміни та перебуває під додатковим наглядом FATF.

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Застереження для В’єтнаму

В’єтнам залишився у переліку посиленого моніторингу. FATF висловила значне занепокоєння темпами його прогресу та зазначила, що може розглянути подальші кроки, якщо до наступного пленарного засідання країна не покаже відчутних результатів в усуненні стратегічних недоліків.

Іран і М’янма залишилися у чорному списку FATF, до якого відносять країни та юрисдикції із серйозними стратегічними недоліками у протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження. FATF також посилила застереження щодо М’янми. Японія домагається виключення М’янми з чорного списку, щоб полегшити ведення бізнесу в країні.

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