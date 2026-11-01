FATF исключила четыре страны из серого списка — TimesLIVE

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Болгарию, Демократическую Республику Конго, Кот-д’Ивуар и Монако из перечня юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом в связи с противодействием отмыванию средств и финансовым преступлениям. Об этом сообщает TimesLIVE.

Прогресс в выполнении требований

В FATF заявили, что эти страны продемонстрировали положительный прогресс в устранении стратегических недостатков в системах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения. Такие недостатки были выявлены в ходе взаимных оценок.

Внесение юрисдикции в перечень усиленного мониторинга означает, что страна обязуется оперативно устранить определенные стратегические проблемы в согласованные сроки и находится под дополнительным надзором FATF.

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Предупреждение для Вьетнама

Вьетнам остался в перечне усиленного мониторинга. FATF выразила значительную обеспокоенность темпами его прогресса и отметила, что может рассмотреть дальнейшие шаги, если к следующему пленарному заседанию страна не покажет ощутимых результатов в устранении стратегических недостатков.

Иран и Мьянма остались в черном списке FATF, к которому относятся страны и юрисдикции с серьезными стратегическими недостатками в противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения. FATF также усилила предупреждение в отношении Мьянмы. Япония добивается исключения Мьянмы из черного списка, чтобы облегчить ведение бизнеса в стране.

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