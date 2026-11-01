Konserwatywni podcasterzy o 70% rzadziej wspominali Trumpa — CBC

W Stanach Zjednoczonych część młodych mężczyzn, którzy głosowali na prezydenta Donalda Trumpa w 2024 roku, rozczarowała się nim, a popularni prawicowi podcasterzy dystansują się od prezydenta i wyrażają krytykę. Eksperci uważają, że może to wpłynąć na wyniki wyborów śródokresowych, informuje CBC.

20-letni student politologii z Binghamton w stanie Nowy Jork, Nicholas Aparicio, który kieruje lokalnym oddziałem College Republicans, powiedział, że głosował na Trumpa, oczekując poprawy gospodarki i własnych perspektyw. Teraz mówi, że czuje się oszukany, i nie wyklucza, że nie będzie głosować w wyborach śródokresowych. Wśród problemów Aparicio wymienił zatrudnienie, koszty mieszkań, ceny paliw oraz możliwość założenia rodziny.

Obawy młodych wyborców

Dyrektor ds. sondaży w Harvard Institute, John Della Volpe, powiedział, że demokraci mają 26-punktową przewagę nad republikanami wśród młodych ludzi. Według jego najnowszego sondażu tylko 9% młodych Amerykanów uważa, że kraj zmierza we właściwym kierunku, a 69% obawia się przyszłości. Jednocześnie 31% młodych mężczyzn zadeklarowało zdecydowaną gotowość do głosowania.

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Dyrektor American Institute for Boys and Men, David Sasaki, zauważył, że podcasterzy Joe Rogan, Steven Bartlett i komik Andrew Schulz mają znaczny wpływ na mężczyzn z pokolenia Z. Jego zdaniem część młodych mężczyzn postrzega prowadzących jako przystępnych rozmówców i wzorce do naśladowania, których brakuje im poza internetem.

Krytyka wśród podcasterów

W 2024 roku Rogan, Schulz i Theo Von zapraszali Trumpa do swoich programów i rozmawiali o polityce MAGA w sposób, który wyglądał na jej poparcie. Później Schulz powiedział, że żałuje głosu oddanego na Trumpa, a Tucker Carlson w kwietniu wyraził żal z powodu poparcia prezydenta w wyborach w 2024 roku. Rogan krytykował również Trumpa za organizację wydarzenia UFC w Białym Domu oraz wojnę w Iranie.

Według wyliczeń The Wall Street Journal, na które powołuje się CBC, liczba wzmianek o Trumpie w odcinkach konserwatywnych podcasterów, w tym Rogana i Bena Shapiro, spadła o 70% w porównaniu z okresem przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku.

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