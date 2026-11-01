CBC：保守派播客提及特朗普的次数减少70%

在美国，一些在2024年投票支持总统唐纳德·特朗普的年轻男性对他感到失望，而受欢迎的右翼播客主持人正与总统保持距离并表达批评。专家认为，这可能影响中期选举的结果，CBC报道。

来自纽约州宾厄姆顿的20岁政治学学生尼古拉斯·阿帕里西奥担任当地大学共和党人组织负责人。他表示，自己投票支持特朗普，是期待经济以及个人前景得到改善。如今，他说自己感觉受到了欺骗，并不排除不参加中期选举投票的可能性。阿帕里西奥列举的问题包括就业、住房成本、燃油价格以及组建家庭的可能性。

年轻选民的担忧

哈佛研究所民调主管约翰·德拉·沃尔佩表示，在年轻人群体中，民主党比共和党领先26个百分点。根据他最新的民调，只有9%的年轻美国人认为国家正朝着正确方向前进，69%的人害怕未来。同时，31%的年轻男性表示已坚定准备投票。

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美国男孩和男性研究所所长戴维·萨萨基指出，播客主持人乔·罗根、史蒂文·巴特利特以及喜剧演员安德鲁·舒尔茨对Z世代男性具有显著影响力。在他看来，一些年轻男性将这些主持人视为平易近人的交谈对象和榜样，而他们在互联网之外缺少这些。

播客圈的批评

2024年，罗根、舒尔茨和西奥·冯邀请特朗普参加他们的节目，并以看似支持的方式谈论MAGA政策。此后，舒尔茨表示后悔投票给特朗普，而塔克·卡尔森在4月对自己在2024年选举中支持这位总统表示遗憾。罗根还批评特朗普在白宫举办UFC活动以及伊朗战争。

据CBC援引《华尔街日报》的统计，保守派播客主持人，包括罗根和本·夏皮罗，在节目中提及特朗普的次数较2024年总统选举前的时期下降了70%。

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