В США часть молодых мужчин, голосовавших за президента Дональда Трампа в 2024 году, разочаровалась в нем, а популярные правые подкастеры дистанцируются от президента и высказывают критику. Эксперты считают, что это может отразиться на результатах промежуточных выборов, сообщает CBC.

20-летний студент-политолог из Бингемтона в штате Нью-Йорк Николас Апарисио, возглавляющий местное отделение College Republicans, заявил, что голосовал за Трампа, ожидая улучшения экономики и собственных перспектив. Теперь он говорит, что чувствует себя обманутым, и не исключает, что не будет голосовать на промежуточных выборах. Среди проблем Апарисио назвал трудоустройство, стоимость жилья, цены на топливо и возможность создать семью.

Опасения молодых избирателей

Директор по опросам Гарвардского института Джон Делла Вольпе заявил, что демократы имеют преимущество в 26 пунктов над республиканцами среди молодежи. Согласно данным его последнего опроса, лишь 9% молодых американцев считают, что страна движется в правильном направлении, а 69% боятся будущего. При этом о твердой готовности голосовать заявили 31% молодых мужчин.

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Директор American Institute for Boys and Men Дэвид Сасаки отметил, что подкастеры Джо Роган, Стивен Бартлетт и комик Эндрю Шульц имеют значительное влияние на мужчин поколения Z. По его мнению, часть молодых мужчин воспринимает ведущих как доступных собеседников и ролевые модели, которых им не хватает вне интернета.

Критика среди подкастеров

В 2024 году Роган, Шульц и Тео Вон приглашали Трампа на свои шоу и говорили о политике MAGA так, что это выглядело как ее поддержка. Позднее Шульц заявил, что сожалеет о своем голосе за Трампа, а Такер Карлсон в апреле выразил сожаление из-за поддержки президента на выборах 2024 года. Роган также критиковал Трампа за проведение мероприятия UFC в Белом доме и войну в Иране.

Согласно подсчетам The Wall Street Journal, на которые ссылается CBC, количество упоминаний Трампа в выпусках консервативных подкастеров, в частности Рогана и Бена Шапиро, сократилось на 70% по сравнению с периодом перед президентскими выборами 2024 года.

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