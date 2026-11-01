北京方面无意举行由美国和俄罗斯参与的三方高层会议，以商讨结束乌克兰战争的途径。德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在与中方领导人习近平会晤后发表了上述声明。

据德国总统称，尽管唐纳德·特朗普、弗拉基米尔·普京和习近平可能出席即将在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会， 中方强调并未就乌克兰问题进行任何谈判准备。

中国国家主席习近平强调，他认为这场战争是欧洲冲突，其解决应首先由欧洲国家自身参与，这驳斥了此前媒体关于可能举行三方峰会的传闻。

来源：雅虎。

美国国务卿马可·鲁比奥在亚特兰大举行的为期两天的G20外长会议间隙表示，目前尚无依据表明俄罗斯对乌克兰的战争即将通过谈判解决。 他还表示怀疑，即使俄罗斯独裁者普京占领了整个顿巴斯地区，他也不会就此停手。

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在亚特兰大举行的G20外长会议期间，未释放出任何关于莫斯科方面准备就乌克兰问题进行和平谈判的信号。 欧盟外交与安全政策高级代表卡雅·卡拉斯对此发表了声明。

美国总统唐纳德·特朗普和俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京可能最早于11月举行新一轮会谈。华盛顿和莫斯科的代表已就此次会晤的可能性进行了讨论。

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